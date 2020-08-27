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"اختراع" يجمع تامر حسني والعسيلي في أغنية جديدة

كتب:

ضحى محمد
04:34 م | الخميس 27 أغسطس 2020
تامر حسني

تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني، لطرح "دويتو" يجمعه بالفنان محمود العسيلي، يحمل اسم "اختراع".

ومن المقرر أن تكون الأغنية ضمن أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد، والذي سيُطرح خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي، وماستر جلال الحمداوي .

من ناحية أخرى، بدأت المخرجة سارة وفيق مونتاج فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسنى، الذى انتهى فريق العمل من تصويره مؤخرًا.

وقام تامر حسنى خلال الأيام الماضية بتصوير المشاهد الأخيرة في حي الدقي، وبعض المشاهد الداخلية الأخيرة، ومن المقرر أن تنتهي "وفيق" من إجراء المونتاج خلال الأيام المقبلة، حتى يصبح العمل جاهزًا للعرض فى الفترة المقبلة.

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