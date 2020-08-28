حظك اليوم الجمعة 28-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بشخصيته الاجتماعية، كما أنّه لا يجد صعوبه في التعرف على أسخاص آخرين، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليقظة والنجاح ويحالفك الحظ اليوم في كل شيء له علاقة بالمال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك بروح تفاؤل وترى الأمور من جانبها الإيجابي ويعدك ذلك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.