حظك اليوم الجمعة 28-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بقدرته على إنجاز المهام المسندة إليه، كما أنّه صديق مخلص ومحب للبهجة، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتحمل أي معارضة وأن تقاوم ميلك للغضب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا، لا تبالغ في حساسيتك وتمردك على الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.