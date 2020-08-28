حظك اليوم الجمعة 28-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية، وواثق من نفسه بشكل يجعل المحيطين به يعتقدونه مغرور، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على إظهار مواهبك التنظيمية.. تنظم أولوياتك وتهتم بأمور مهنية وعائلية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحظ يساعدك على التأثير في الآخرين وتوضيح وجهة نظرك وتنجح في أن تصحح المفاهيم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.