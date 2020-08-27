وزير الشباب والرياضة يلتقى بشبانة ويعد بزيارة نادى الصحفيين

اكد الدكتور اشوف صبحى وزير الشباب والرياضة ان العمل بنادى الصحفيين سيستأنف خلال الأيام القادمة وان النادى سيكون لائقا بالصحفيين ومناسبا لطموحاتهم جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمجلس ادارة النادى برئاسة محمد شبانة وحضر اللقاء محمد نجم امين الصندوق واحمد ثروت عضو محلس الإدارة ..وقال وزير الشباب والرياضة انه استجاب لمطلب مجلس الادارة الحالى بتطوير النادى من منطلق أهمية النادى بالنسبة للصحفيين وليكون مناسبا للقاءاتهم وتجمعاتهم مشيرا انه منذ سنوات طويلة كان يزور النادى وقت رئاسة الكاتب الراحل الكبير محمود السعدنى ومن بعده الكاتب الكبير ابراهيم حجازى ويعرف قيمة النادى جيدا .

ومن جانبه قال محمد شبانة رئيس نادى الصحفيين انه فى غضون اشهر قليلة سينتهى العمل بالنادى وسيتم استلامه فى حفل كبير يليق بالصحفيين مشيرا انه التقى بالدكتور اشرف صبحى وسيقوم الوزير بزيارة موقع النادى على الطبيعة يوم الاثنين المقبل ليتابع بنفسه الاعمال الانشائية .. وما وصلت اليه الشركة المنفذة وهى مصنع الطائرات وتتبع الوزارة .. وقال شبانة ان وزير الشباب والرياضة وعد بنادى يليق بالصحفيين ويليق بمكانتهم .