"المالية" تقترض 19.5 مليار جنيه محليا اليوم

جمعت وزارة المالية اليوم نحو 19.5 مليار جنيه مقابل إصدار طرحين من أذون خزانة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتمويل عجز الموازنة.

وكشف "المركزي"، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس أن وزارة المالية أصدرت نوعين من أذون خزانة؛ الأول بقيمة 10.5 مليار جنيه أجل 364 يومًا بينما الثاني بقيمة 9 مليارات جنيه أجل 182 يومًا.

وبجسب معلومات وزارة المالية بلغ متوسط أسعار الفائدة على أذون خزانة أجل 364 يومًا نحو 13.82% بينما بلغ متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 182 يومًا نحو 13.66%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية.