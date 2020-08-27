خالد الجندي: سيدنا الحسين نجا باستشهاده في عاشوراء لأنه رافق الرسول

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المسلمين يجب أن يستقبلوا ذكرى استشهاد سيدنا الحسين رضي الله عنه بفرحه، وذلك احتفاءً بالشهيد، لافتًا إلى أن بعض أمهات الشهداء يرتدين أزياءً بيضاء في ذكرى استشهاد أبنائهن.

وأضاف الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أن أمهات شهداء الجيش والشرطة كن مثلًا رائعًا في الثقة والفرحة، ووقفن بكل فخر واعتزاز ليعبرن عن اعتزازهن بأبنائهن.

وأوضح الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، أن الشهيد يغفر له مع أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويلبس تاج الوقار ويشفع في 70 من أهل بيته ويزوج بـ72 من الحور العين.

وتابع الداعية خالد الجندي: "لا نحتفل في عاشوراء بنجاة نبي الله موسى فقط، لكننا نحتفل بنجاة سيدنا الحسين أيضًا، فالشهادة التي نالها هي نجاة، حيث أنها ذكرى مرافقة الحسين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فهي ذكرى عظيمة يجب أن نفرح بها وألا نحزن".