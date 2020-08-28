عامل يروي التفاصيل الكاملة لاغتصاب صديقه وقتله: استاهل الإعدام

"أنا استاهل الإعدام.. اشنقوني.. سامحني ياصاحبي أنى قتلتلك علشان ممارسة الشذوذ معاك"، كلمات تصاحبها صراخات عالية شهدتها محكمة جنايات الزقازيق، لمتهم في العقد الثالث من العمر قتل زميله بعد اغتصابه، مبررا جريمته "أنا مكنتش في وعيي وكنت شارب مخدرات.. الشيطان السبب".

وقرر رئيس محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه بمركز الزقازيق، بسبب رفضه ممارسة الشذوذ الجنسي معه، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي.

وحددت المحكمة برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدي، جلسة 20 سبتمبر القادم، للنطق بالحكم.

وقال المتهم في محضر الشرطة، "تعرفت على صديقي منذ مرحلة التعليم الإعدادي، بحكم الجيرة وصلة القرابة عن طريق النسب، وقبل جريمة القتل بـ 3 أعوام، توطدت علاقة الصداقة بيننا، وفي أحد الأيام كنا نجلس في شقتي.. وشاهدنا فيلما إباحيا.. وكنا نشرب المواد المخدرة".

وواصل المتهم اعترافاته قائلا: "أقمنا علاقة جنسية كاملة، واستمرت العلاقة الشاذة بيننا لمدة كبيرة حتى بعد ارتباطي بخطيبتي فى ذلك الوقت".

وأكمل، "بدأ صديقي ينهي العلاقة بدون مبرر، فعلمت أنه سوف يتزوج ويستقر، فحاولت إقامة العلاقة مرة أخرى ولكنه رفض، فاستدرجته للشقة وطلبت منه إقامة علاقة شذوذ وكنت أنوي تصويره فيديو لابتزازه فاعتديت عليه جنسيا بالقوة ثم تشاجرنا فتخلصت منه.

فى مارس 2014، تلقت أجهزة الأمن بالشرقية بلاغا يفيد بوصول شاب 28 سنة مصابا بـ 8 طعنات متفرقة بالجسد ووجود سائل منوي على ملابسه الداخلية، تم تحرير القضية رقم 64063 لسنة 2014 جنايات مركز الزقازيق.

وكشفت التحريات أن وراء الجريمة صديق المتهم وأثبتت التحريات وجود علاقة شذوذ جنسى بين المتهم والضحية، وأن القتيل رفض استمرار العلاقة بعدما قرر الزواج، فقام المتهم باغتصابه وتصويره فى مقطع فيديو، ما أدى لتشاجرهما، فقام المتهم بالتخلص من الضحية بسكين المطبخ، وتم ضبطه وأحيل للنيابة.