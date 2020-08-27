محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع تطوير صرف الوليدية بـ17 مليون جنيه

وضع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، حجر أساس مشروع إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي الوليدية بحي شرق أسيوط بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليون جنيه لتخدم منطقة الوليدية بالكامل ومنطقة جامعة الأزهر ومحطة الكهرباء وقرية منقباد وضواحيها.

جاء ذلك بحضور المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبد الرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الشرب والصرف الصحي بأسيوط وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط.

وبدأ المحافظ زيارته لمحطة رفع صرف صحي الوليدية بوضع حجر أساس أعمال الإحلال والتجديد ثم تفقد أقسام المحطة واستمع إلى شرح من المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار عن أهم الأعمال التي ستتم في المحطة من إحلال وتجديد وتغيير لبعض طلمبات الرفع والمولدات الكهربائية ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوية التي تخصصها الشركة لرفع كفاءة محطاتها (للمياه ، والصرف).

وشدد محافظ أسيوط – خلال الزيارة – على أهمية مشروعات إحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحي ومياه الشرب بقرى ومراكز المحافظة والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس محمد صلاح أن أعمال الإحلال والتجديد التي ستتم بالمحطة تشمل 4 طلمبات عمود كردان سيتم تغييرهم إلى جانب 4 طلبمات غاطس مزودة بقميص تبريد يتم تركيبه بالبئر الجاف بالإضافة إلى الأعمال الميدانية التي تشمل إنارة المحطة وتعلية السور وتجهيز الأرضيات وتزيين الأشجار، معبرًا عن سعادته بهذا المشروع الذي سيعود بالنفع على جودة مستوى الخدمة المقدمة لأهالي المناطق المستفيدة من المشروع في مرفق ذو أهمية كمرفق الصرف الصحي.