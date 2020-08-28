بـ30 جنيها تحصل على شهادة استهلاك الكهرباء خلال ساعة
5 خطوات يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم الطلب
كتب:
سلامة عامر
02:06 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
عدادات كهرباء "ارشيف"
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 5 خطوات يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب توصيل للحصول على شهادة تفيد استهلاكه خلال فترة معينة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوي الجمهورية وهي:
- بطاقة الرقم القومي
- حضور المنتفع أو من له صفة قانونية
- قيام المشترك باستيفاء نموذج طلب الشهادة
- سداد الرسوم المقررة واستلام الشهادة بعد التحقيق من المستندات
موقع تقديم الخدمة
- تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك
الفترة الزمنية لتأدية الخدمة
- تستغرق 60 دقيقة من طلب الحصول عليها
الرسوم المطلوبة
- 30 جنيها على السنة الأولى ثم 10 جنيهات عن كل سنة لاحقة خلاف الضريبة.