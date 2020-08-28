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بـ30 جنيها تحصل على شهادة استهلاك الكهرباء خلال ساعة

5 خطوات يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم الطلب

كتب:

سلامة عامر
02:06 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
عدادات كهرباء "ارشيف"

عدادات كهرباء "ارشيف"

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 5 خطوات يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب توصيل للحصول على شهادة تفيد استهلاكه خلال فترة معينة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوي الجمهورية وهي:

- بطاقة الرقم القومي

- حضور المنتفع أو من له صفة قانونية

- قيام المشترك باستيفاء نموذج طلب الشهادة

- سداد الرسوم المقررة واستلام الشهادة بعد التحقيق من المستندات

موقع تقديم الخدمة

- تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك

الفترة الزمنية لتأدية الخدمة

- تستغرق 60 دقيقة من طلب الحصول عليها

الرسوم المطلوبة

- 30 جنيها على السنة الأولى ثم 10 جنيهات عن كل سنة لاحقة خلاف الضريبة.

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