بـ30 جنيها تحصل على شهادة استهلاك الكهرباء خلال ساعة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 5 خطوات يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب توصيل للحصول على شهادة تفيد استهلاكه خلال فترة معينة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوي الجمهورية وهي:

- بطاقة الرقم القومي

- حضور المنتفع أو من له صفة قانونية

- قيام المشترك باستيفاء نموذج طلب الشهادة

- سداد الرسوم المقررة واستلام الشهادة بعد التحقيق من المستندات

موقع تقديم الخدمة

- تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك

الفترة الزمنية لتأدية الخدمة

- تستغرق 60 دقيقة من طلب الحصول عليها

الرسوم المطلوبة

- 30 جنيها على السنة الأولى ثم 10 جنيهات عن كل سنة لاحقة خلاف الضريبة.