كيف تخفض استهلاكك من الكهرباء باستخدام المايكروويف؟

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بعض النصائح للمواطنين بالاعتماد على الميكروويف في تسخين الأطعمة بالمنازل بدلًا من الاعتماد على الفرن الكهربائي، وذلك لمساعدة ربات المنازل في خفض قيمة فاتورة الكهرباء.

ويعتمد تقييم أي جهاز من حيث استهلاك الكهرباء على عاملين:

- سحب الجهاز من الوات.

- عدد ساعات تشغيل الجهاز.

وأشار الجهاز إلى أنّ هناك مميزات عديدة للميكروويف تساعدك في خفض قيمة الفاتورة وهي كالآتي:

1. متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات حتى 1700 وات، أي أنّه يسحب من 1 كيلووات حتى 1.7 كيلووات، وهي قدرة سحب متوسطة بين الأجهزة فلا تعتبر عالية مثل الأفران الكهربائية، ولا هي قليلة السحب.

2. يتميز الميكروويف أنّ فترة استخدامه دقائق قليلة، والتسخين من خلاله يتم بسرعة ما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة، وعمليًا السحب والاستهلاك من الكهرباء سيكون قليلًا.