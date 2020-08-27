معامل التنسيق بانتظار 185 طالبا لتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى

7 ساعات ويغلق الموقع الإلكتروني للتنسيق أبوابه أمام طلاب المرحلة الأولى، لتسجيل رغباتهم للتنسيق 2020، ووفقًا لوزارة التعليم العالي، بلغ عدد من سجل رغباته حتى الآن، لـ149 ألفًا و500 طالب، من إجمالي 149685 طالبا، وباق 185 طالبًا بانتظار تسجيل رغباتهم.

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الخميس، أنّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 149 ألفًا و500 طالب للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون شكاوي، موجهًا الطلاب بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، لافتًا إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الخميس.

وأوضح السيد عطا، فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الحالي، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وانطلقت السبت الماضي، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفًا و665 طالبًا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألفًا و165 طالبًا، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفًا و685 طالبًا.