حبس جزار قتل "ترزي" لرفضه الزواج من ابنته في البدرشين

أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله "ترزي" في البدرشين بطعنة نافذة أثناء خروجه من المسجد.

وكلفت النيابة العامة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستعجلت تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب الوفاة.

وكشفت تقرير الطب الشرعي المبدئي أن سبب الوفاة طعنة نافذة في البطن تسببت في وفاه المجني عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تقدم لخطبة ابنة المجني عليه ولكن طلبه رفض من قبل والد الفتاة، فعقد المتهم العزم وبيت النية على قتله وانتظره أثناء خروجه من المسجد وسدد له طعنة أدت لوفاته.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل ترزي بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة ترزي في الشارع وسط بركة من الدماء.

وتوصلت التحريات إلى أن جزارا وراء ارتكاب الواقعة بسبب رفض المجني عليه زواج المتهم من ابنته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.