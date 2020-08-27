قطع المياه عن مدينة الحمام وقرى الساحل الشمالي 36 ساعة بدءا من الاثنين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، قطع المياه لمدة 36 ساعة عن مركز ومدينة الحمام والقرى السياحية في الساحل الشمالي، من الكيلو 61 حتى الكيلو 79، بسبب أعمال نقل خطوط المياه.

وقالت الشركة، اليوم، إنه ستُجرى أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 31 أغسطس الجارى الساعة الثامنة صباحًا.

وأهابت الشركة بالمواطنين والقرى السياحية تخزين احتياجاتهم من المياه قبل بدء فترة الغلق.

وأضافت الشركة فى بيانها، أنه في حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة (125) من أي خط أرضي، أو على أرقام الشركة المعروفة لدى جميع المصالح الحكومية ومجالس المدن.