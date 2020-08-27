وزير النقل لـ"الوطن": 5 مليارات جنيه إضافية لرفع كفاءة الطرق المحلية للمحافظات

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على 5 مليارات جنيه إضافية لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات منها 3.5 مليار جنيه لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد أي ما يقرب من 70% من المبلغ الذي تم التصديق عليه.

رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة

وأضاف "الوزير" في حوار لـ "الوطن"، اليوم الخميس، أن ذلك الاعتماد سبقه اعتماد 2 مليار جنيه لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة من بينها 4 محافظات في الصعيد وهم الجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا.

الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو

وأكد أنه حاليًا يجري دراسة حصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض سعر تذاكر المترو والمونوريل بشرط تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو.

دراسة لحصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل

وكان وزير النقل أكد أن هناك دراسة لحصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل بشرط تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل.

وأضاف الفريق كامل الوزيري، وزير النقل، إن هناك خطة مستقبلية لإنشاء محطة قطارات للوجه البحري في قليوب/ شبرا الخيمة، موضحا أن محطة السكك الحديدية في رمسيس أنشئت عام 1856، وكان تعداد السكان في ذلك الوقت 4 ملايين نسمة.