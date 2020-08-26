وزير النقل عن عربات القطارات الجديدة: نقلة نوعية لخدمة الركاب

تابع مهندس كامل الوزير، وزير النقل استكمال أعمال تنزيل 13 عربة جديدة للركاب (درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية) بميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي بلغت تكلفتها الاجمالية مليار و16 مليون و50 ألف يورو، وحيث بلغ إجمالي ماوصل من هذه العربات حتى الآن إلى 46 عربة.

صرح وزير النقل، بأنَّ هذه الصفقة تعتبر إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحداث نقلة نوعية كبيرة وشاملة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالسكك الحديدية والتي بدأ المواطن يشعر بها على أرض الواقع من خلال تشغيل قطارات كاملة تتكون من جرارات وعربات جديدة لافتًا إلى أنَّه من المقرر أن تصل اليوم هذه العربات من الإسكندرية إلى ورش أبو غاطس بالقاهرة تمهيداً لإدخالها الخدمة على خطوط السكك الحديدية.

وأضاف وزير النقل، أنَّه إلى جانب صفقة 1300 عربة جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، تمّ التعاقد أيضًا على توريد 6 قطارات متكاملة، إضافة إلى عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة "تالجو" الإسبانية، بقيمة 157 مليون يورو والتي وصلت العربتين النموذج الهيكلي الخاص بالصفقة إلى ميناء الإسكندرية منذ عدة أيام وحيث من المتوقع وصول أول قطار من هذه الصفقة في مارس 2021.

وأشار إلى أنَّه بالتوازي مع هذه الصفقات الجديدة فإنّه يتمّ تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث يتمّ تطوير 200 عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف كما تمّ الانتهاء من إعادة تأهيل 90 عربة إسباني في ورش الهيئة بأبو راضي.