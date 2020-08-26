وزير النقل: وصول 22 عربة قطار روسية جديدة الأسبوع المقبل

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصل العمل على قدم وساق لتحديث وتطوير البنية التحتية لمنظوماتها من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال الوزير، لـ"الوطن"، إنه سيتم وصول 22 عربة قطار روسية جديدة ذات تهوية ديناميكية لميناء الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل، ليصل عدد العربات الروسية الجديدة التى تم وصولها إلى 68 عربة من إجمالي 1300 عربة قطار روسية جديدة، مشيرًا إلى أن صفقة العربات الجديدة تعتبر هي الأضخم في تاريخ السكة الحديد، إذ إن الهيئة وقعت عقدًا مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري لتوريد هذه العربات بقيمة قدرها مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.

وأضاف وزير النقل، أن العربات الروسية الجديدة سيتم توريدها تباعا على دفعات شهرية بواقع 35 عربة، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيل قطارات مكيفة على خطوط الدرجة الثالثة، لتقديم خدمات مميزة لمحدودي الدخل.

وأوضح الوزير، أن صفقة الـ1300 عربة قطار روسية الجديدة تشمل 800 عربة مكيفة 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، لافتًا إلى أنه سيتم دخول العربات الجديدة التي تصل تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة، وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وإحداث نقلة نوعية هائلة في مستوى أسطول عربات قطارات السكة الحديد.