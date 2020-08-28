فيديو.. مناورات فرنسية يونانية بالقرب من "أوروتش رئيس" التركية

أجرت طائرات يونانية من طراز "إف-16" وطائرات فرنسية حربية من طراز "رافال"، اليوم، مناورات في منطقة قريبة من المناطق التي تجري فيها السفينة التركية "أوروتش رئيس" أعمال البحث والتنقيب في شرقي المتوسط، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكشفت مصادر لموقع "كاثمريني" اليوناني، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، أن تركيا حاولت عرقلة 6 طائرات يونانية من طراز "إف 16" وهي في طريقها إلى قبرص من الجانب التركي؛ للمشاركة في المناورات العسكرية المشتركة تحت اسم "إيونوميا" نسبة لإلهة القانون والتشريع اليونانية.

كانت السلطات التركية أعلنت، اليوم، إنذارًا بحريًا جديدًا في شرق المتوسط لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية يومي 1 و2 سبتمبر المقبل.

من جهته، زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده عازمة على حماية ما وصفه بـ"حقوق تركيا"، شرق البحر المتوسط.

وقال أكار مخاطبا اليونان: "إذا انتهكتم حدودنا فردنا معروف"، مؤكدا أن بلاده تدعم الحوار دائما ولا ترغب في حدوث ذلك.

وأكد الوزير التركي، اليوم، أن بلاده لن تسمح باغتصاب قطرة واحدة من مياهها الإقليمية، محذرا من اختبار قوة تركيا، وفقال مخا ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وشدد أكار على أن "بلاده مصممة على صون حقوقها وحماية مصالحها، لكنها منفتحة على الحوار لحل المشاكل العالقة في بحر إيجة، وأنها تريد السلام والرخاء، بما لا يفرط بحقوقها"، على حد زعمه.

وأضاف أكار، أن حل المشاكل العالقة بين تركيا واليونان يكون عبر اللقاء والحوار، وليس باللجوء إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي، وقال: "إذا اتخذ المسؤولون اليونانيون قرارا إيجابيا خلال الأيام القادمة، سنكون سعداء باستضافتهم".

وأبدى أكار، استغرابه من منح جزيرة ميس مناطق صلاحية بحرية بمساحة 40 ألف كيلومتر مربع وهي تبعد عن تركيا 2 كم فقط وعن اليونان نحو 600 كم.

وأشار وزير الدفاع التركي، إلى أن سفينة "أوروتش رئيس" تقوم بأعمال البحث والتنقيب بشكل سلمي داخل المياه التركية، وفي إطار حقوق بلاده المشروعة، موضحا أن ما تفعله أنقرة هو إجراء مسح سيزمي بشكل سلمي للغاية، على حد قوله.