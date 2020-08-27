وفد من الاتحاد الأوروبي و"الفرنسية للتنمية" يتفقد خزان مياه أرض اللواء

قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع، بزيارة مشروع خزان مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء، والذي يقوم بتنفيذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع المحافظة، وذلك برفقة وفد رفيع المستوى من مفوضية الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

يُذكر أن الخزان تصل سعته إلى 6 آلاف متر مكعب، ويعمل على توفير مياه الشرب النقية لحوالي 35 ألف أسرة، وتبلغ تكلفة تنفيذه 24 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال مطلع العام المقبل.