وزير الشباب: مصر وشعبها يواجهون تحديات وقادرون عليها

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر تواجه تحديات فى شرق وجنوب وغرب الدولة، وقادرة عليها، كما أكد ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن التحدى الأكبر هو أن الشعب والقيادة يد واحدة فى مواجهة هذه التحديات.

وأشاد برجال القوات المسلحة، الذين يحمون أرض مصر، ولا يتأثرون بقوى الشر المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي، لإثارة الشائعات بأن مصر لا تستطيع مواجهة هذه التحديات.

وطالب الشباب، بالاجتهاد فى العمل المدنى من الدراسة والبحث عن العمل وغيرها، ويتصدون لقوى الشر التى تهدف إلى توقف التنمية فى مصر.

وأكد أن الشرق الأوسط مطمع للكثير، لكن وجود مصر وقوة شعبها، يجعلهم غير قادرين على السيطرة عليهم.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم، بمقر المحافظة، وذلك أثناء الزيارة التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة إلى المحافظة، التي تأتي ضمن متابعة وزارة الرياضة، لسير العمل بالمحافظات، وتفعيل دور المنشآت الشبابية والرياضية، ومتابعة مشروعات الوزارة بالمحافظات.