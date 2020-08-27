مي عمر تخوض تجربة الغناء في مسلسل "لؤلؤ"
كتب:
ياسمين محمود
09:25 م | الخميس 27 أغسطس 2020
مي عمر
خضعت الفنانة مي عمر خلال الفترة الماضية للعديد من البروفات على الغناء والاستعراضات، وذلك قبل بدء تصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، والذي تجسد خلال أحداثه دور مطربة، وتؤدي من خلاله أكثر من أغنية بصوتها.
مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، محمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وليلى أحمد زاهر، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبد السلام، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي.