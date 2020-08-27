مي عمر تخوض تجربة الغناء في مسلسل "لؤلؤ"‏

خضعت الفنانة مي عمر خلال الفترة الماضية للعديد من البروفات على الغناء والاستعراضات، وذلك قبل بدء تصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، والذي تجسد خلال أحداثه دور مطربة، وتؤدي من خلاله أكثر من أغنية بصوتها.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، محمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وليلى ‏أحمد زاهر، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبد السلام، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي. ‏