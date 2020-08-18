مي عمر تبدأ تصوير مسلسل "لؤلؤ" الخميس

قرر المخرج محمد عبدالسلام، بدء تصوير مسلسل "لؤلؤ"، الخميس المقبل، أولى بطولات الفنانة مي عمر.

وانتهت مي من التحضيرات النهائية للمسلسل، من حيث الملابس والإكسسوارات، من المقرر أن يشارك في العمل الفنانون أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، ومن تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجى.

وكان آخر أعمال مي عمر مسلسل "الفتوة" والذي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.