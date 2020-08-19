محمد مهران يدخل عالم التأليف ويكتب مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر

يدخل الفنان محمد مهران تجربة جديدة في عالم الكتابة، حيث أسند له صناع مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مي عمر، كتابة سيناريو العمل الذي تقف على إنتاجه شركة سينرجي، والمقرر البدء في تصويره غداً الخميس، حيث أوشك مهران على الانتهاء من كتابة نصف الحلقات وتسليمها للشركة المنتجة مباشرة.

ويبدأ مخرج العمل محمد عبد السلام تصوير المسلسل، بالمشاهد الداخلية، والتي تجمع بين مي عمر وأحمد زاهر، ثم تتوالى مشاهد الممثلين تباعاً حسب الجدول المقرر للمخرج وفريق عمله.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب مي عمر كل من، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، ادوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال مي عمر مسلسل "الفتوة" والتي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهني، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.

كما كانت آخر أعمال الفنان محمد مهران مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته احمد زاهر، ادوارد، سلوى عثمان، روجينا، ريم سامي، وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.