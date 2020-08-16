ملك زاهر تشارك مي عمر في "لؤلؤ": "الكاميرا وحشتني"

تعود الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، إلى التمثيل، بعد فترة غياب، إذ تُشارك الفنانة مي عمر، في مسلسل "لؤلؤ"، المُقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.

ونشرت ملك زاهر، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة من تحضيرات المسلسل، مُعلقة عليها بقولها: "بسم الله توكلت على الله.. وحشتني الكاميرا أوي ادعوا لي".

وحرص الفنان أحمد زاهر، على تهنئة ابنته بالمشاركة في المسلسل، إذ علق بقوله: "ربنا معاكي يا روح قلبي"، فيما قالت لها شقيقتها ليلى زاهر: "فخورة بيكي".

مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقي، إخراج محمد عبدالسلام، إنتاج شركة "سينرجي".

ملك زاهر، هي الابنة الأولى للفنان أحمد زاهر، والذي قال في حديثٍ سابق له، أن دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديقه الفنان تامر حسني، حيث اشتركتا معه في فيلم "كابتن هيما"، ولكن بشرط أنهما ستتوقفان لحين بلوغهما سن الرشد والوقوف على رغبتهما في استكمال التمثيل أم الاتجاه إلى تخصصات أخرى.