استشاري عظام بألمانيا: خدمتي بالجيش المصري شرف ما بعده شرف

أكد الدكتور هاني محمود الطير، استشاري جراحة العظام ومناظير الركبة والكتف بمستشفى الروان بألمانيا، أن مرحلة التجنيد علمته أشياء كثيرة، فذكر أنه درس في مدرسة اللغات التجريبية في المنصورة منذ فترة الحضانة وحتى الثانوية العامة، ثم التحق بكلية طب جامعة المنصورة، وتخرج منها وأصبح نايب جراحة عظام في مستشفيات جامعة المنصورة.

وأضاف "الطير"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، أنه أثناء فترة نيابته، التحق بالخدمة العسكرية، وخدم في القوات الخاصة للصاعقة في وحدة "777"، وكان يعتبرها فترة مهمة جدًا في حياته، معبرًا عن فخرة الشديد بتلك الفترة: "كنت دايما أقول خدمتي في الجيش علمتني حاجات كتير".

وأكد استشاري جراحة العظام ومناظير الركبة والكتف بمستشفى الروان بألمانيا، أنه تعلم من الجيش خبرة كبيرة في الحياة والصبر والجلد، وأعطته هذه الفرصة أن يرى أبطال يضحوا بوقتهم وأسرهم لحبهم للوطن، "خدمتي في الجيش المصري شرف ما بعده شرف، وعلاقتي بين زملائي في الكتيبة وقاداتي ما زالت مستمرة حتى الآن، بنتصل ببعض في الأعياد".

وأوضح أنه أنهى خدمته العسكرية منذ 2008، أي ما يقارب الـ12 عامًا ورغم ذلك لم تنقطع صلته بزملائه، موضحًا أنه يتوقع أن يكون وقع عليه الاختيار لأداء خدمته ضمن القوات الخاصة التابعة للصاعقة نظرًا لخلفيته الرياضية، فذكر أنه فاز بـ 800 ميدالية ذهب، وهو المصري الوحيد الذي أخذ أفضل سباح في أفريقيا مرتين متتاليين برصيد 14 ميدالية ذهبية، ومثل منتخب مصر من عام 1990 لـ 2001 أي حتى اعتزاله السباحة.