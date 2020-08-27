استشاري جراحة عظام يقدم نصائح لمن فوق سن الـ40 من خلال "مصر تستطيع"

قدم الدكتور هاني محمود الطير، استشاري جراحة العظام ومناظير الركبة والكتف بمستشفى الروان بألمانيا، نصائح هامة لمن هم فوق سن الـ 40، حيث نصحهم بالاستيقاظ مبكرًا وبدء العمل مبكرًا، قائلا "لو عندك مشوار ينفع تروح له من غير عربية يبقى أفضل، لو عندك عجلة انزل بيها مرة أو مرتين أسبوعين".

ونصح "الطير"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "DMC"، من فوق سن الـ40 بممارسة الرياضة، "لو تقدر تمشي كل يوم نصف ساعة أو ساعة إلا ربع تساعد الجسم جدًا جدًا"، كما نصح تلك الفئة بالإقلاع عن التدخين، وتناول أغذية صحية وزيادة نسبة الخضار والفاكهة في الأطعمة الخاصة بهم.

وتابع: "ابعد عن الزبدة والسمنة ونحاول نستخدم زيت الزيتون لأن له فوائدة كثيرة، ولو تقدر تاخد فيتامينات مكملة دي برضوا من النصائح الصحية الجيدة"، مستطردًا: "احنا بنقول لهم اصحوا بدري عشان تنام بدري، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليسكن في الليل، في بعض المواد التي تفرز في جسم الإنسان ليلا، تؤدي لتحسين الوظائف العامة في الجسم".

وواصل: "لو فضلت صاحي المواد دي مش هتفرز ، نفقد بكدة جزء من حاجة ربنا خلقها لينا، والبركة في البكور و تبعد عن السهر، رياضة العجل من الرياضية المهمة جدا هي والسباحة، لأنها تحرك العضلات والمفاصل بدون أن تُحمل عليها، كما أن المشي يحسن وظائف الجهاز التنفسي والقلب، يوم الجمعة أخرج نص ساعة أو ساعة بالعجلة هتساعدك جدا".