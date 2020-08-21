"مصر تستطيع" يرصد فرحة أهل الأول على الثانوية الأزهرية

أذاع الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تليفزيونيا عن فرحة أهل أحمد مدحت مصطفى، الأول على الثانوية الأزهرية، بعد النجاح الكبير الذي حققه، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC".

وقالت والدة الطالب، إنه كان طالبًا متفوقًا منذ المرحلة الابتدائية وكان دائمًا ما يحصد الجوائز، مشيرةً إلى أن نجاحه وتصدره الثانوية الأزهرية لم يكن مفاجأة لها.

وقالت إسراء شقيقته، إنها كانت تتوقع أن يكون من أوائل الثانوية العامة، لافتةً إلى أنها كانت تساعده على تسميع المواد الشرعية مع والدته.

وأوضحت أسماء شقيقته الكبرى، أنها توقعت حصوله على نسبة النجاح الكاملة التي حصل عليها، خاصةً أنه كان العاشر على الجمهورية في المرحلة الإعدادية والأول على محافظة أسيوط.