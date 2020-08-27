استشاري عالمي يقدم نصائح مهمة للحفاظ على عظام الأطفال في "مصر تستطيع"

قدم الدكتور هاني محمود الطير، استشاري جراحة العظام ومناظير الركبة والكتف بمستشفى الروان بألمانيا، نصائح مهمة للأسر من أجل الاهتمام بعظام الأطفال.

وذكر"الطير" أنه في مرحلة الطفولة وبعد الولادة، ونتيجة للحر الزائد في مصر، تخشى بعض الأسر من تعرض أطفالها لأشعة الشمس التي يستفيد منها في الحصول على فيتامين "د".

وأضاف "الطير"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "دي إم سي"، مع الإعلامي أحمد فايق، أنه يجب على الأسر أن تُعطي لأطفالها في اليوم العاشر من ولادته فيتامين "د"، وبعض البروتينات والألبان التي تحتوي على الكالسيوم أو فيتامين "د"، من أجل بناء عظام الأطفال بشكل صحيح من البداية.

وأكد استشاري جراحة العظام ومناظير الركبة والكتف بمستشفى الروان بألمانيا، أن هذا البروتين موجود في زيت الأسماك وزيت الحوت، ولكن الكمية التي يحتاجها الطفل يوميًا لن يستطيع أخذها فقط من الغذاء، فهناك حبوب أو نقط مفيدة ومهمة جدًا لكل الأطفال من أجل منع الأمراض المصاحبة لهم مثل لين العظام.

وأشار إلى أنه يجب على الأسر أن تُشجع أبنائها على الرياضة، لأن نسيج العظم يحتاج "يتحمل عليه"، ولو حتى برياضة المشي، فيما عرض البرنامج تقريرًا لنصائح توجه لأسر الأطفال من أجل الحفاظ على عظامهم بشكل آمن، منها اتباع نظام عذائي متوازن يضم جميع العناصر الغذائية.

وتضمن التقرير، من النصائح، التعرض لأشعة الشمس في الأوقات المبكرة لتنشيط فيتامين د بالجسم و الحرص على ممارسة الأطفال للرياضة للحصول على وزن مثالي ، و البعد عن استخدام الاجهزة والألعاب الالكترونية والموبيل فضلًا عن الحفاظ على صحة الاسنان.