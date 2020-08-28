نيسان جوك تطرح الجيل الجديد بـ117 حصانا قريبا

أعلنت شركة "نيسان موتور إيجيبت"، وكيل العلامة اليابانية "نيسان"، عن طرح الموديل الجديد 2021، من أيقونتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة "جوك"، داخل السوق المحلي، كما توقعت "الوطن" بميعاد طرحها رسميًا داخل السوق المصري، حيث نشرت الشركة منذ ساعات صور تشويقية عبر موقعها الرسمي على "فيسبوك" للجيل الجديد من السيارة .

من المقرر طرح الجيل الثاني من "جوك" 2021 بمحرك بسعة واحد لتر (1000 سي سي)، وشاحن توربيني بثلاث أسطوانات، وبقوة 117 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/ متر، ويعد الشاحن التوربيني إنتاجا مشتركا بين (مرسيدس ورينو ونيسان) لابتكار تكنولوجيا تقلل من استهلاك البنزين.

بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك بتقنية الـ DCT مكون من 7 سرعات أوتوماتيكي، أو 6 سرعات يدوي (مانيوال).