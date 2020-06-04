طرح نيسان جوك الجديدة كليا قريبا بالسوق المصري

كشفت مصادر لـ"الوطن"، عن اقتراب موعد طرح السيارة نيسان جوج الجديدة في السوق المصري. وتنتمي السيارة لظراز سيارات الكروس أوفر، حيث توفر السيارة تجربة قيادة جيدة بفضل وسائل التكنولوجيا والرفاهية المتوفرين بداخل السيارة.

ويذكر أنه تم إطلاق الجديد من جك بالأسواق الأوروبية في بداية شهر 9 العام الماضي.

وستأتي السيارة بمحرك سعة 1.0 لتر تيربو يولد قوة 115 حصان، متصل بناقل حركة مزد بـ 6 سرعات ، ويتم تصنيعها في وتجميعها في إنجلترا.

والسيارة مزودة بالعديد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق وتكنولوجيا التنقل الذكي، كما زودت الشركة السيارة بنظام الـ ProPILOT للقيدة الشبة ذاتية.

وستتمتع السيارة بإعفاء تام من الجمارك وسيتراوح سعرها في فئة الـ300 ألف جنيه