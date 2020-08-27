الرئيس الروسي: ابنتي لم تشاورني قبل تلقيها لقاح كورونا

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحالة الصحية لابنته التي انضمت للمتطوعين، وخضعت لأول لقاح "سبوتنيك V" ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحكم عملها.

وأكد بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24" الروسية، بُث اليوم، أن ابنته لم تشاوره قبل تلقيها اللقاح، وقال: "قالت ببساطة إنها قررت المشاركة في اختبارات اللقاح كمتطوعة"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي، أنها تتواصل مع عدد كبير من الأشخاص بحكم عملها، ولذا تريد أن تشعر بأنها محمية من الفيروس لمواصلة عملها.

وأكد بوتين، أن ابنته بحالة صحية جيدة بعد تلقيها اللقاح، مضيفا: "من الواضح تماما اليوم لخبرائنا أن هذا اللقاح يوفر مناعة مستقرة حيث تظهر الأجسام المضادة لدى متلقيه، وهي ظهرت أيضا لدى ابنتي، واللقاح غير ضار".

وأشار بوتين، إلى أن درجة حرارة ابنته ارتفعت إلى 38.4 في يوم التلقيح ثم انخفضت إلى 37 في اليوم التالي.

"بوتين": سنحصل على ثاني لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل

وبعدما تلقت الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 21 يومًا، سجل لديها أيضًا ارتفاع طفيف في حرارتها، لكن كل شيء "كان على ما يرام".

وأكد بوتين، أن البلاد ستحصل على ثاني لقاح ضد كورونا المستجد في سبتمبر المقبل، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقيود الصحية نظرًا لعدم انتهاء الجائحة بعد.

من جانبه، أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار الوباء، اليوم، تسجيل 4711 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أكثر من 975 ألفاً.

وأشار المركز في بيان صحفي، إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء كورونا إلى 16804، بعد تسجيل 121 وفاة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 792561 شخصاً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

من جانبه، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، أن السلطات بدأت بتوزيع اللقاح المضاد لكورونا المستجد على المؤسسات الطبية بموسكو في إطار اختبارات ما بعد التسجيل.

وقال موراشكو،ـفي حديث للصحفيين: "بدأنا بتوزيع الكميات الأولى من اللقاح في إطار التجارب السريرية للمرحلة الثالثة"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة الصحة الروسية، أصدرت، أمس الأول الثلاثاء ترخيصًا لمركز "جاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، يتيح له الشروع في اختبارات ما بعد تسجيل اللقاح.

وأوضحت الوزارة، في بيانات: يتيح اللقاح تشكيل مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" لمدة تصل إلى عامين.

واجتاز اللقاح الاختبارات السريرية في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وتعهدت وزارة الصحة بنشر نتائج اختباراته.

جدير بالذكر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في 11 أغسطس الجاري عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد كورونا المستجد في العالم.