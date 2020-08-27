بوتين عن تناول ابنته لقاح كورونا الروسي: ظهرت لديها أجسام مضادة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا اجتاز التجارب على الحيوانات وعلى المتطوعين، مشيرًا إلى أن ابنته كانت من المتطوعين، وظهرت لديها أجسام مضادة ضد الفيروس، بعد تناول اللقاح.

وقال بوتين، في لقاء تليفزيوني اليوم الخميس: "لقد اجتزنا التجارب قبل السريرية والتجارب السريرية على الحيوانات وعلى المتطوعين".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن درجة حرارة ابنته وصلت لـ38.4 في أول يوم بعد تناول اللقاح، وفي اليوم التالي، انخفضت إلى 37 درجة.

وتابع قائلًا: "بعد اليوم الثاني من تناول اللقاح، وخلال 21 يوما أيضا، ارتفعت الحرارة قليلًا، ولكن كل شيء حاليا على ما يرام".

وأضاف أنه "من الواضح تمامًا اليوم لأخصائيينا، أن هذا اللقاح يشكل مناعة مستدامة، وتظهر الأجسام المضادة، تمامًا كما كان الحال مع ابنتي، وهو غير ضار".