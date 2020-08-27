مسؤول لبناني: عودة مرفأ بيروت للعمل بكامل طاقته

أعلن المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، عودة المرفأ للعمل بكامل طاقاته شحنًا وتفريغًا، مشيرًا إلى أن العمليات تتم بصورة عادية وتشمل كل المجالات، من مستوعبات وبضائع مختلفة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشار "القيسي"، في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق، اليوم، إلى أن الجيش الفرنسي الذي يتعاون مع إدارة المرفأ منذ الانفجار، وضع الدراسات اللازمة حول الركام الموجود في عمق البحر، وأجرى عملية مسح شاملة للأعماق، وتم اقتراح حلول لسحب هذا الركام.

من جانبه، أعلن وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامبين، بعد اجتماع عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون وأعقبته جولة قام بها لمرفأ بيروت، "أن كندا قدمت 30 مليون دولار كمساعدة بعد انفجار المرفأ ومستعدة لتقديم 8 ملايين دولار".

وأضاف شامبين، أن كندا ستكون جزءا من عملية إعادة الإعمار، وأن المساعدات يجب أن تترافق مع إصلاحات جدية، والتحقيقات في انفجار المرفأ ستكون معمقة وشفافة.

وأعلنت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أزولاي، بعد اجتماعها مع الرئيس اللبناني ميشال عون وقيامها ووزير التربية اللبناني طارق المجذوب بجولة على المنطقة المتضررة من انفجار بيروت وبعض المدارس المتضررة، أن قرابة 85 ألف طالب تأثروا بفعل الأضرار التي لحقت بالقطاع التعليمي في وقت يعاني هذا القطاع من صعوبات في ظل الأوضاع الصعبة.

وقالت أزولاي: "سنعمل بالتعاون مع الجهات المحلية لوضع خطة وتأمين التمويل، لإعادة بناء المدارس المتضررة، جراء الانفجار وسندعم القطاع التعليمي عمومًا".