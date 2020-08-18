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أطباء الأزهر يوقعون الكشف الطبي على مصابي انفجار مرفأ بيروت

اللبنانيون عبروا عن شكرهم للأطباء المصريين

كتب:

عبد الوهاب عيسى
08:09 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
أطباء الأزهر بلبنان

أطباء الأزهر بلبنان

قام أطباء جامعة الأزهر المشاركون ضمن الوفد الطبي المصري، من أساتذة الجامعات المصرية، اليوم، بتوقيع الكشف الطبي على عدد من  مصابي حادث انفجار مرفأ بيروت في الجمهورية اللبنانية الذي وقع في 4 أغسطس من الشهر الجاري، وخلَّف 178 قتيلا، ونحو 6 آلاف مصاب.    

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن أساتذة الطب بجامعة الأزهر، قاموا بمناظرة عدد من الحالات التي أُضيرت جراء انفجار المرفأ من الرجال والنساء والأطفال، وذلك بمقر المركز الاستشفائي الطبي المصري بلبنان.      

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أن الأشقاء اللبنانيين عبروا عن عميق شكرهم للجهود التي بذلها الفريق الطبي المصري عامة، وفريق أطباء جامعة الأزهر خاصة.

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