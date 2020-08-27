عبدالغني هندي: يطالب بمنع عبدالله رشدي من الظهور

قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، إن الداعية عبدالله رشدي لا يعرف الفرق بين الدعوة وصناعة الترافيك والإعجابات، فأسلوب الدعوة مختلف عن السوشيال ميديا، الدعوة لها طابع خاص تكون عبر خبرات متراكمة، ولها أهداف مختلفة، فلا يطمع الداعية في الربح منك، وإنما ينشر الفكر الوسطي بين الناس، فالداعية لا يتماشى مع هوى الناس ولا رغباتهم، وإنما وفقا لشرع رصين يحكم كل شيء، سواء كلامه وأسلوبه وحتى نواياه.

وأضاف لـ"الوطن" أن الداعية صاحب منهج يجمع الناس ويؤلف بين قلوبهم، بينما الإسلام السياسي يهدف للتربح من الدين، على كل المستويات، سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، فأينما وجد هدفًا غير نشر الفكر الوسطي فهذا ليس من الدين ولا علاقة له بالدعوة الدينية، وإنما التجارة بالدين، وهذا عين ما سقط فيه الداعية عبدالله رشدي، فهو بأسلوبه دائم الشجار والخلاف والهجوم ويمارس بطريقته تقسيما للناس ويحب إثارة الفتن في كل شيء، فما من أزمة إلا ويدلو بدلوه ليحولها لفتنة عارمة.

وتابع: لو لاحظنا جمهور الداعية المذكور سنجده بعض المتشددين الذين يحاول دائمًا التعبير عنهم بتبني الآراء المتشددة لكي يلبي رغباتهم، وعليه أن يتخلى عن أسلوبه في السعي الدؤوب خلف التريند والترافيك، وغيرها من الأمور التي تضعه في شكل سيئ دائمًا، وقد أحسنت وزارة الأوقاف في وقف "رشدي" وعليها منعه من الظهور نهائيًا.