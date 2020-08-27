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مطار القاهرة يلغي سفر خليجي مصاب بكورونا إلى الإمارات

كتب:

أيمن حمزة
10:49 م | الخميس 27 أغسطس 2020
المطار : الغاء سفر خليجي للامارات يحمل تحليل PCR إيجابى

المطار : الغاء سفر خليجي للامارات يحمل تحليل PCR إيجابى

قررت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إلغاء سفر راكب خليجي كان في طريقه إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات، لحمله تحليلًا إيجابيًا لفيروس كورونا "PCR"، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية معه، ونُقل إلى مستشفى حميات العباسية.

وقالت مصادر طبية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب على رحلة طيران العربية المتجهة إلى الشارقة، قام أطباء الحجر الصحي بالكشف على جميع الإجراءات والأوراق الخاصة بالركاب، من بطاقات صحية وشهادة تحليل "PCR"، وتبين وجود راكب خليجي يدعي "س.م" يحمل تحليلًا إيجابيًا لفيروس كورونا.

وأضافت المصادر، أن الراكب مُنع من السفر، وتم عزله بالمطار، ونُقل بسيارة العزل إلى مستشفى حميات العباسية.

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