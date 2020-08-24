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مطار القاهرة الدولي يودع 2585 مسافرا اليوم

كتب:

أيمن حمزة
04:50 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
مطار القاهرة الدولي يودع عدد من المسافرين اليوم

مطار القاهرة الدولي يودع عدد من المسافرين اليوم

غادرت مطار القاهرة الدولي خلال الساعات الأولى من الاثنين، 22 رحلة طيران دولية لعدة وجهات مختلفة بالخارج وعلى متنها 2585 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكشفت مصادر مطلعة في المطار، عن أنّ صالات السفر بالمطار شهدت مغادرة 22 رحلة دولية في طريقها لعدة وجهات بالخارج، بينها، لندن، باريس، كوبنهاجن، فرانكفورت، فيينا، روما، إسطنبول، أثينا، ميلان، أديس أبابا، بيروت، الدمام، الشارقة، أبوظبي، جدة، الرياض، عدن، البحرين، مسقط، والخرطوم.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وجرى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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