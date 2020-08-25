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مطار القاهرة الدولي يستقبل 12414 مسافرا خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب:

أيمن حمزة
08:00 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 يوجه ركاب ألمان لصالات السفر

الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 يوجه ركاب ألمان لصالات السفر

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم أمس الإثنين، 64 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت حوالي 6316 راكبا، كما غادر المطار 67 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، أقلت على متنها 6098 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار، أستقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضي،  رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، سيرتها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

كان المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أعلن أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية الى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية، مشيرا إلى إنه على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، العلم أن القرار  اعتباراً من 1 سبتمبر، وإلي حين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الطيران المدنى، نوهت إلى أنه وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من ٦ سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب  ) معفيين من تقديم شهادة تحليل  الPCR عند الوصول إلى المطارات المصرية .

وكانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران أعلنت عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وكانت الشركة كشفت خلال بيان لها، أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر .

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