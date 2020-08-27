أستاذ بترول: تسييل الغاز يتم لتسهيل نقله وهو ما جعل الدول تتجه لمصر

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ البترول والغاز في كلية هندسة جامعة السويس، ان إسالة الغاز الطبيعي امر تهتم به الدول المنتجة للغاز والتي لديها فائض منه ليتم تصديره لدول اخري للاستفادة منه، حيث يتم تسييل الغاز لتسهيل عملية نقلة وشحنة، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث الاقتصادية أن تكاليف نقل الغاز في الحالة السائلة عبر البحار والمحيطات أقل كلفة بكثير منها عن نقله في الحالة الغازية.

وأضاف كامل في تصريحات لـ"الوطن" ان انتاج دول شرق المتوسط للغاز وظهور احتياطيات كبيرة لديها جعلها تتجه الي تصدير الغاز للدول والأسواق التي تسعي لاستيراده والتي يمثلها دول أوروبا بشكل كبير.

وأشار الي ان هذا هو السبب الذي جعل الدول توجه انظارها تجاه مصر لأمتلاكها البنية التحتية والامكانيات التي تجعلها قادرة على استلام الغاز من دول شرق البحر المتوسط والعمل على تسييله وإعادة تصديره مرة اخري الي الدول المستوردة له في أوروبا، وهذ نظرا لوجود معامل ومصانع لتسييل الغاز لديها القدرة علي استيعاب هذه الكميات الكبيرة من الغاز فضلا عن وجود انابيب وخطوط لنقل الغاز وشبكة طرق جيدة ومواني لشحن السفن بالغاز.

ولفت كامل الي ان الغاز عندما يتم تسييله يتم تقليص حجمه إلى ما يقارب 1\600 من حجمه مقارنة بحالته الغازية، وهذا يسهل عملية تخزينه ونقله بأمان وبشكل موثوق لجميع أركان الكرة الأرضية، كما ان يصبح سائل عديم اللون والرائحة غير مسبب للتآكل وغير سام ويتم تخزينه ونقله في ضغط جوي يتوافق مع درجة غليانه.

مما يعني أن درجة حرارته تبقى ثابتة طالما تم المحافظة عليه تحت ضغط ثابت، وهو ما يجعل هناك افضلية لتصديره بعد تسييله.

ويعد تصدير الغاز الخاص بشرق المتوسط من خلال الدولة المصرية من اهم الأسباب التي ساهمت في انشاء منتدى دول شرق المتوسط والذي جعل هناك إمكانية لاستلام مصر الغاز الخاص بالدول المشاركة في المنتدي وتسييل الغاز وإعادة تصديره مقابل الحصول علي مصروفات التسييل والنقل والتصدير للخارج.