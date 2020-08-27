أمريكا توقف مساعدات بـ130 مليون دولار لإثيوبيا بسبب السد

وافق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على خطة لوقف بعض المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسط فى مفاوضات السد الإثيوبي بين الدول الثلاث.

وأشار تقرير لموقع مجلة "فورين بوليسي"، إلى أن القرار الأمريكي الذي تم اتخاذه الأسبوع الجاري، يؤثر على ما يقرب من 130 مليون دولا من المساعدات الأمريكية لإثيوبيا، مما يؤجج توترات جديدة في العلاقة بين واشنطن وأديس أبابا، وأوضح المسؤولون أن تفاصيل التخفيضات لم يتم تحديدها بعد.

قال مسؤولون ومساعدون في الكونجرس، إن البرامج التي قد تتأثر بوقف التمويل تشمل المساعدة الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعليم والتدريب العسكري وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر، ولكنها بعيدة عن الإغاثة الإنسانية الطارئة أو المساعدات الغذائية أو البرامج الصحية التي تهدف إلى التصدي لفيروس "كوفيد -19"، وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

قال مسؤول أمريكي: "لا يزال هناك تقدم، وما زلنا نرى طريقًا قابلاً للتطبيق للمضي قدمًا هنا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث لتحقيق التوازن بين مصالحها، متابعا: "في نهاية المطاف يجب أن تكون اتفاقية تعمل لصالح هذه البلدان الثلاث".