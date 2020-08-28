"الاتصالات": إصدار شهادات الزواج والميلاد عبر البوابة الرقمية قريبًا

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن الوزارة أطلقت بوابة مصر الرقمية تجريبيًا للتأكد من التغلب على كل نقاط الضعف، مشيرًا إلى أن أكثر من 3200 شخص سجلوا على البوابة اليوم.

وأضاف "العطار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، مقدم برنامج "مساء DMC": "إجمالي من سجلوا على البوابة بلغ أكثر من 27 ألف شخص، والبوابة ستتحمل الضغط ونعمل على تصميم مواقع تبادلية، ونجري اختبارات الأحمال لكي نخدم 4 ملايين شخص يوميًا".

وتابع، أن التسجيل يكون من خلال الرقم القومي، مشيرًا إلى أنه جرة رصد بعض الصعوبات في التسجيل وجاري التعامل معها، منها أن بعض الهواتف مسجلة بأرقام قومية غير سليمة: "نتعامل مع مشكلات الجودة، وحللنا المشكلات كلها، ونتعامل مع كل مشكلة حتى نرسخ المنظومة ويكون استخدام المنظومة أسهل".

وأردف: "من الأمس إلى اليوم جرى إتمام 2000 معاملة أغلبهم للتموين والتوثيق، وكل خدمة شخصية، ولا يجوز أن يجدد الرجل رخصة زوجته، والخدمات المقبلة ستشهد استخراج شهادات زوجات، حتى يتمكن رب الأسرة من إتمام المعاملات المتصلة بأفراد أسرته".

وأوضح، أن الوزارة تعمل على تحسين جودة بيانات المواطنين، مشيرًا إلى إصدار شهادات الزواج والميلاد عبر البوابة الرقمية قريبًا، حيث يجرى العمل على إضافة 100 خدمة كل 6 أشهر، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها البوابة للمواطنين إلى 600 خدمة.