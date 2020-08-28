تفاصيل ذبح فتاتين بقنا: أحدهما لسانها مقطوع

كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، تفاصيل العثور على الشقيقتين "نهى فتحي حسن الخطاري"، 18سنة، وشقيقتها "نورهان"، 13 سنة مذبوحتان مع قطع لسان إحداهما موثق بالحبال.

وقال إن الفتاة الثانية عثر عليها مذبوحة أسفل السرير، موضحا أنهما مقيمتان بمفردهن بمنزلهن في جزيرة مطيرة بمركز قوص، بعد وفاة الأم وزواج الأب من أخرى والعيش معها خارج القرية.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة قوص، برئاسة العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين، بمنزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص.

على الفور انتقلت قوة أمنية، إلى مكان الواقعة، لكشف غموض الواقعة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.