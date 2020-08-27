العثور على جثتين مذبوحتين داخل منزل في قنا

عثر أهالي قوص والأجهزة الأمنية بقنا، مساء اليوم، على شقيقتين مذبوحتين، داخل منزلهما، بجزيرة مطيرة، بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قوص، برئاسة العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور علي جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين غرقى في دمهما، بمنزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص.

على الفور انتقلت قوة أمنية، إلى مكان الواقعة، لكشف غموض الواقعة، جار تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.