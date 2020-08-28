أستاذ طب نفسي: كورونا رفعت نسبة القلق والاكتئاب لدى الأطفال

قال الدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي، إن التعامل مع الأطفال في زمن جائحة كورونا أمر حساس للغاية، وذلك بسبب عدم وجود معلومات أساسية لدى أولياء الأمور والأطباء بخصوص هذا المرض، ومن ثم فإن هذه الحالة من عدم اليقين تنتقل إلى الأبناء، وتجعلهم في حالة خوف وعدم توازن.

وأضاف "عمر" خلال تصريحات عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، أن الخوف عند الأهالي ينتقل إلى أطفالهم، مشيرًا إلى أن البقاء في المنازل طيلة الفترة الماضية أثر عليهم سلبًا لمنع التعرض إلى الكثير من المنبهات مثل السمع والنظر والفكر.

وتابع: "الرتابة التي تحدث للأطفال نتيجة للبقاء فترة كبيرة في المنزل قاتلة للإبداع وتؤثر على الحالة النفسية لهم، والتأثير السلبي على الأطفال جراء عدم الذهاب إلى المدارس، أقل كثيرًا من المخاطرة في ذهابهم إليها".

وأردف، أن عددًا كبيرًا من الأبحاث كشف زيادة معدلات القلق والاكتئاب لدى الأطفال وذلك بسبب البقاء في المنزل، حيث لم ينزلوا إلى الشوارع للالتحاق بالمدارس والتنظيم الدراسي والحياتي، مشيرًا إلى أن نسبة القلق والاكتئاب في عمر الأطفال والمراهقين تبلغ 15% وزادت للغاية في فترة أزمة جائحة كورونا.

ولفت الطبيب النفسي، إلى أن اضطرابات الإدمان السلوكي زادت في الفترة الأخيرة، حيث أدمنت الأسر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب واستخدام الإنترنت بسبب البقاء الدائم في المنزل، مؤكدًا على أن خروج الطفل من المنزل جزء هام من الصحة النفسية للأطفال، لكن في نفس الوقت يجب الاهتمام والالتزام بالتطبيقات الاحترازية.

وأكد "عمر"، على أهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على عدم المخالطة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى التواصل مع الأصدقاء لكن دون الاقتراب منهم بأكثر من اللازم.