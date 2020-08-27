كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات السعودية إلى 311855

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 24.524.840 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 832.900 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 16.989.280 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1019 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 311855 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا المستجد إلى 3785 حالة وفاة،.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 1310 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء من الوباء 286255 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، أن عدد الحالات النشطة بلغ 21815 والحالات الحرجة 1582 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات الكويت إلى 82945

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 674 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 82945 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة وفيات كورونا إلى 522 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى شفاء 616 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 74522 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 97 حالة ليصبح إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا المستجد وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7901 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشار السند، إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4191 مسحة ليرتفع مجموع الفحوصات 603604 فحوصات.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان إلى 85005

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي الإصابات بكورونا المستجد 85005 والوفيات 650، فيما بلغ المتعافين من الوباء 79608 لتصل نسبة الشفاء إلى 93.6 %، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل وفاة واحدة و 246 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، من بينها 230 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و16 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة القطرية، في بيان، أن حالة الوفاة الجديدة تعود لمصاب بالمرض يبلغ من العمر 83 عاما، وكان قد تلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، وفاة حالة قائمة بكورونا المستجد، لبحرينية "62 عاماً"، ليرتفع إجمالي وفيات الوباء إلى 188.

ارتفاع إجمالي إصابات الإمارات إلى 68511 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء 68043 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أنه تم الكشف عن 491 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 68511 حالة.

وأضافت الصحة الإماراتية،أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 402 حالة جديدة لتصل حصيلة حالات التعافي من كورونا المستجد إلى 59472 .