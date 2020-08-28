شيفروليه تحتل القمة وهيونداي ونيسان يواجهان انخفاضا في مبيعات يوليو

ضمن قائمة تضم أكثر من 12 شركة مصنعة للسيارات؛ علامات تجارية كثيرة تنفس علي الهيمنة داخل قطاع السيارات، وخلال شهر يوليو الماضي، احتلت شركة "شيفروليه" المركز الأول ضمن القائمة كأكثر مبيعًا خلال الشهر، حسب ما ذكره تقرير مركز معلومات سوق السيارات "أميك".

وحسب التقرير ارتفعت مبيعات الشركة خلال شهر يوليو لتصل إلى 4870 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال يوليو 2019، والتي وصلت إلى 3746 مركبة؛ كما جاءت شركة "تويوتا" بالمرتبة الثانية بمبيعات وصلت إلى 2077 مركبة وتسجل ارتفاعًا مقارنة بمبيعاتها خلال يوليو 2019 والتي وصلت إلى 1952 مركبة.

وأوضح التقرير، انخفاض في مبيعات شركة "نيسان" والتي جاءت بالمرتبة الثالثة ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 1663 مركبة خلال يوليو الماضي، مقارنة بمبيعاتها خلال يوليو 2019 والتي وصلت إلى 2247 مركبة؛ بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في مبيعات شركة "هيونداي" والتي احتلت المرتبة الرابعة في القائمة، بمبيعات وصلت إلى 1164 مركبة خلال يوليو 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال يوليو 2019 والتي وصلت إلى 1599 مركبة .