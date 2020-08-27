"التضامن": 1.5 مليار جنيه حجم موازنة المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة"

قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهات بسرعة العمل في 1000 قرية مستهدفة فى مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن عدد القرى المستهدفة فى السنة الثانية من المبادرة ارتفع من 127 قرية كان متوقع العمل بها إلى 214.

وأضاف عبد الفتاح، لـ"الوطن"، أن المبادرة تنقسم إلى شقين، أحدهما يتعلق بمشروعات الخطة الاستثمارية الموجودة فى ميزانية كل وزارة، بقيمة 8 مليارات جنيه، بخلاف تدخلات وزارة التضامن بنحو 1.5 مليار جنيه، بما فيها مساهمة الجمعيات الأهلية التى من الممكن أن تصل إلى 150 مليونًا، مشيرًا إلى أنه جارٍ إتاحة مخصصات من وزارة المالية بنحو مليار و350 مليون جنيه.

ولفت إلى أن هذه الفترة يتم استغلالها في إسناد القرى للجمعيات، وإتاحة الفرصة للجمعيات بالنزول للقرى وتحدد احتياجاتها، وإعداد موازنات وخطط تنفيذية والموازنات التقديرية لكل قرية.

وأعلن مدير مبادرة حياة كريمة، أن المرحلة الثانية تتضمن العمل في 12 محافظة، مشيرًا إلى أن هناك ظهورًا لمحافظات لأول مرة ضمن المبادرة، حيث تم استهداف قرية واحدة فى الجيزة، وأخرى بالبحر الأحمر، وقريتين بالإسماعيلية.

وأكد أن وزارة التضامن تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وأن التعامل يتم بشكل مباشر مع السكان، مشيرًا إلى أن عمل الجمعيات الأهلية في القرى لاينتهي بنهاية مدة التنفيذ.

وذكر أنه تم استهداف 143 قرية فى السنة الأولى، و214 قرية فى السنة الثانية ، إلا أنه بشكل عملي يتم العمل في 357 قرية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل بشكل تراكمي كل سنة: "الجمعيات يكون لديها قرى جديدة، إلا أن علاقتها بالقرية القديمة لاتنتهي".

وأشار "عبدالفتاح" إلى أن الأولوية تكون لإتاحة الخدمات، لافتًا إلى أن أي قرية ليس بها مؤسسة سواء مدرسة، أو مركز شباب، أو وحدة محلية" أو أى شكل من أشكال الخدمات العامة، تكون الأولوية للإنشاء أو التوسعة سواء بإنشاء فصول جديدة بالمدارس، أو تطوير وحدات صحية فى ضوء معايير نظام التأمين الصحي الشامل، حيث يتم تحسين مؤشرات السكان فيما يتعلق بهذه الخدمة، مثل الارتقاء بخصائص السكان، وإجراء تدخل مكثف وعاجل لمواجهة أي مشكلة، وهذا يتم على مستوى الصحة أو مستوى التعليم.

ولفت إلى أنه تم تدشين مبادرة "حياة كريمة بلا أمية"، بخلاف البرنامج القومى للطفولة المبكرة، والإدارات الخاصة بالأسرة والطفولة، وتوفير خدمات طفولة مبكرة مثل الحضانات للأطفال من يوم حتى 4 سنوات فى قرى حياة كريمة.