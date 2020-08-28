قصة حبس سما المصري من فيديوهات السوشيال لـسجن القناطر

مازالت الفنانة سما المصري، تعاني من توالي الضربات، بعد صدور ثاني حكم قضائي عليها بالسجن، ليصل مجموع الأحكام حتى الآن لـ5 سنوات وغرامات وصلت لـ400 ألف، فيما تنتظر المحاكمة في قضية أخرى لم يصدر فيها حكم قضائي حتى الآن.

من فيديوهات تنشرها سما المصري بين الحين والآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى القبض عليها، ومحاكمتها في 3 قضايا صدر الحكم في قضيتين منهم، ومازالت تنتظر القضية الثالثة.

ريهام سعيد تتسبب في حبس سما المصري

قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، أمس، بمعاقبة المتهمة سما المصري، بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، كما شمل الحكم إلزامها بأن تؤدي للمجني عليها مبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والأحكام الصادرة بحق سما المصري، ليست نهائية، وقابلة للاستئناف أمام المحكمة الأعلى، وهي محكمة الجنح المُستأنفة، والتي قد تؤيد الحكم أو تخففه أو تلغيه وتقضي بالبراءة.

ونظرت محكمة الجنح المُستأنفة الاستئناف المقدم من سما على حكم حبسها 3 سنوات، في قضية التحريض على الفسق، وحددت جلسة 7 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم فيه.

وأوضح أمر إحالة المتهمة في قضية السب والقذف، والتي حملت رقم 535 لسنة 2020، أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، سبّت المجني عليها ريهام سعيد، بأن أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها.

وتضمن هذا الأمر طعناً في عرضها، بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجني عليها عبارات مسيئة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

حبس سما المصري 3 سنوات في "التحريض على الفسق"

وفي يونيو الماضي قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بمعاقبة الراقصة سما المصري، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة، 3 سنوات، لإدنتها بالتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

ورصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولاً واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع فيسبوك عددا كبيرا من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ فأمر باتخاذ إجراءات التحقيق.

قضية صناعة الـ5 فيديوهات المخلة بالآداب العامة

وتُحاكم سما المصري، في قضية، متعلقة بالتحريض على الفسق، عن طريق صناعة 5 فيديوهات مُخلة بالآداب العامة، وذلك فى البلاغ الذي قدمه المحامي أشرف فرحات، واستمعت فيها المحكمة، لمرافعة دفاع سما المصري، والذي قدّم ما يفيد أن موكلته عوقبت في قضية مماثلة، مستندا للقاعدة القانونية التي تنص على ألا يُحاكم المتهم على فعل مرتين.

واستمعت المحكمة، للمحام أشرف ناجي، دفاع سما المصري، والذي قدّم صورة مما تم في القضية 410 لسنة 2020، وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحام أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية الجديدة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدى ملابس تبرز مفاتنها، وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

الحجاب والكمامة والنقاب رفيقي ظهور سما المصري

وخلال جلسات المحاكمات السابقة حرصت سما المصري على الظهور مرتدية للحجاب والكمامة بينما انهارت في البكاء خلال الجلستين اللاتي صدرت فيهم أحكام قضائية عليها وصلت لـ5 سنوات وغرامات وصلت لـ400 ألف جنيه في قضيتين حتى الآن