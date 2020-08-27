سما المصري في شهرين.. 5 سنوات سجن و400 ألف جنيه غرامات

قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، اليوم، بمعاقبة المتهمة سما المصري، بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، كما شمل الحكم إلزامها بأن تؤدي للمجني عليها مبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وبهذا الحكم يرتفع إجمالي الأحكام الصادرة بحق سما المصري، إلى 5 سنوات، بعدما عوقبت الشهر الماضي، بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، في قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في الدعوى التي أقامها المحامي شعبان سعيد أيضا، وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد.

والأحكام الصادرة بحق سما المصري، ليست نهايئة، وقابلة للاستئناف أمام المحكمة الأعلى وهي محكمة الجنح المُستأنفة، والتي قد تؤيد الحكم أو تخففه أو تلغيه وتقضي بالبراءة.

ونظرت محكمة الجنح المُستأنفة الاستئناف المقدم من سما على حكم حبسها 3 سنوات، في قضية التحريض على الفسق، وحددت جلسة 7 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم فيه.

وأوضح أمر إحالة المتهمة في قضية السب والقذف، والتي حملت رقم 535 لسنة 2020، أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، سبّت المجني عليها ريهام سعيد، بأن أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها.

وتضمن هذا الأمر طعناً في عرضها، بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجني عليها عبارات مسيئة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

وتُحاكم سما المصري، في قضية ثالثة، متعلقة بالتحريض على الفسق، عن طريق صناعة 5 فيديوهات مُخلة بالآداب العامة، وذلك فى البلاغ الذي قدمه المحامي أشرف فرحات، واستمعت فيها المحكمة، لمرافعة دفاع سما المصري، والذي قدّم ما يفيد أن موكلته عوقبت في قضية مماثلة، مستندا للقاعدة القانونية التي تنص على ألا يُحاكم المتهم على فعل مرتين.