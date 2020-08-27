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تامر حسني يستقر على "خليك فولاذي" اسما لألبومه الجديد

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محمود الرفاعى
07:18 م | الخميس 27 أغسطس 2020
تامر حسني ومحمود العسيلي

تامر حسني ومحمود العسيلي

استقر الفنان تامر حسني على اسم خليك فولاذي عنوانا لألبومه الجديد المقرر طرحه مع شركة روتانا خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن تطرح روتانا بعد ساعات أولى أغنيات الألبوم "اختراع" والتي يشاركه غنائها الفنان محمود العسيلي.

ومن المنتظر أن تكون الأغنية ضمن أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد، والذي سيُطرح خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي، وماستر جلال الحمداوي.

وبدأت المخرجة سارة وفيق مونتاج فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسنى، الذي انتهى فريق العمل من تصويره مؤخرًا.

وصور تامر حسنى خلال الأيام الماضية، المشاهد الأخيرة في حي الدقي، وبعض المشاهد الداخلية الأخيرة، ومن المقرر أن تنتهي "وفيق" من إجراء المونتاج خلال الأيام المقبلة، حتى يصبح العمل جاهزًا للعرض.

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